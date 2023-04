Roma, 21enne picchiato perché indossa la maglia della Juventus: dovrà essere operato al volto

Lo hanno inseguito, chiamato “sporco juventino”, e poi giù botte con un tirapugni: un giovane di 21 anni, che indossava la maglietta bianconera della sua squadra del cuore, è stato aggredito la domenica di Pasqua da due persone nei pressi di piazzale dell’Agricoltura, in zona Eur, a Roma.

Dopo avergli strappato di dosso l’indumento, gli aggressori lo hanno colpito ripetutamente: è stato trasportato all’Ospedale Sant’Eugenio in codice giallo, con un profondo taglio allo zigomo che richiederà un intervento maxillofacciale. Ascoltato dagli inquirenti, ha detto di non conoscere i due che hanno inveito contro di lui né di saper ipotizzare per quale squadra tifassero. Era uscito da un locale e si stava dirigendo verso la sua auto per ritornare a casa quando è stato notato e apostrofato con insulti come “bastardo juventino”: ha tentato di fuggire, ma non ci è riuscito.

Quando sono intervenuti gli agenti di polizia sanguinava dal volto. Sono state verbalizzate le dichiarazioni di alcuni testimoni, un ruolo importante potrebbero svolgerlo le tante telecamere della zona. I poliziotti hanno prelevato i filmati, è cominciata la ricerca dei responsabili.