Indigestione di massa dopo il pranzo di Pasqua: in 30 vengono soccorsi dal 118

Indigestione di massa dopo il pranzo di Pasqua: 30 vengono dal 118

Sono almeno trenta gli interventi effettuati dal personale del Suem 118 in varie zone di Treviso a causa di diversi casi di indigestione che si sono verificati dopo il pranzo di Pasqua.

I malori sono stati registrati in diverse aree della provincia, sia in abitazioni private che in alcuni ristoranti. Si tratta di casi fortunatamente lievi che si sono risolti con qualche ora in osservazione nelle strutture ospedaliere.

La maggior parte dei casi riguarda persone anziane che, in occasione del pranzo di Pasqua, hanno abusato di cibi e bevande non tenendo conto delle abitudini alimentari.

La notizia, che in breve tempo ha fatto il giro del web, a molti ha ricordato il caso di Gubbio, poi rivelatosi una leggenda metropolintana.

In quel caso, sui social iniziò a spargersi la voce di una intossicazione di massa avvenuta in un ristorante di Gubbio per l’appunto a causa del pesce crudo avariato.

La notizia, arricchita da foto e audio WhatsApp, prese rapidamente corpo diventando un vero e proprio caso nazionale. In breve tempo, però, emerse la verità: ovvero che si trattava di una leggenda metropolitana nata sul web dopo un malore accusato da uno dei clienti del ristorante.