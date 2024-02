Incidente sul lavoro: muore un operaio nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra

Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra, in provincia di Avellino, dove si producono motorizzazioni B2.2 diesel Euro 7 per tutti i veicoli commerciali del Gruppo.

La vittima si chiamava Domenico Fatigati, aveva 52 anni ed era originario di Acerra, nel napoletano. Era dipendente di una ditta esterna con sede legale a Foggia.

Secondo una prima ricostruzione sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario nel reparto basamento motore. L’incidente è avvenuto nel primo mattino di oggi, giovedì 22 febbraio.

Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dai colleghi prima e dai sanitari del 118 poi. Sul posto i carabinieri di Pratola Serra e Avellino, l’Ispettorato del Lavoro e l’Asl.

“A distanza di pochi giorni dalla tragedia di Firenze e a poche ore dall’incidente mortale all’interno della pista di Nardò Technical Center, l’ennesimo morto legato alla catena degli appalti e dei subappalti”, si legge in una nota congiunta dei sindacati metalmeccanici.

“Chiaramente saranno gli organi competenti ad accertare dinamica dell’infortunio mortale di oggi, ma questa strage silenziosa di morti sul lavoro deve essere fermata. Il Governo e il sistema delle imprese devono assumersi le proprie responsabilità”, attaccano Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Ugl e Fismic.

“Occorre rimettere al centro delle scelte politiche del Governo il diritto alla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro anche attraverso una nuova legislazione”, proseguono i sindacati. “Urgono regole specifiche per il sistema degli appalti, che troppo spesso si dimostra deteriore dal punto di vista delle tutele, del salario e perfino della sicurezza sul lavoro. Le imprese devono agire concretamente con investimenti e formazione sulla sicurezza senza ricercare alibi ogni qual volta si verifica un incidente”.

