Incidente sul lavoro a Milano, crolla edificio in costruzione: tre feriti

Paura a Milano, dove oggi è crollato parte di un edificio in costruzione, ferendo tre persone. Il fatto è avvenuto in un cantiere in via Espinasse, nel quartiere di Garegnano, dove ha ceduto l’armatura di una soletta di circa 150 metri quadrati. Solo uno dei tre feriti è stato estratto dai vigili del fuoco, mentre gli altri sono riusciti a liberarsi dai calcinacci. Seocndo quanto riporta l’Ansa, tutti i feriti sono considerati in “condizioni non preoccupanti”.

Sul posto sono intervenute poco prima delle 13 e 30 quattro ambulanze e un’automedica, oltre alla polizia di stato e alla polizia locale.