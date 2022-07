Incidente sul Cervino, trovati i corpi di due alpinisti: caduti per circa 400 metri

Sono stati recuperati i corpi di due alpinisti, probabilmente di nazionalità svizzera, morti a seguito di una caduta di circa 400 metri sul versante italiano del Cervino. Il ritrovamento è avvenuto vicino a un canale, a una quota di 3.100 metri, dopo l’allarme lanciato ieri dalle autorità svizzere per il mancato rientro di due turisti, uno dei quali aveva 29 anni. Ancora in corso le procedure di identificazione, dal momento che nessuno dei due portava con sé documenti.

Secondo le prime ricostruzioni, i due potrebbero essere caduti dalla zona del Colle del Leone, precipitando per circa 400 metri fino al luogo del ritrovamento, anche se non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. I due turisti avevano una prenotazione per sabato sera al rifugio Capanna Carrel, a quota di 3.830 metri, ma non è ancora noto se l’abbiano raggiunto.