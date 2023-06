Una splendida Ferrari bianca che sfreccia, un sogno che si realizza. “Che spettacolo!”: in uno dei tanti video degli youtuber TheBorderline, finiti al centro delle cronache per l’incidente di Casal Palocco nel quale ha perso la vita un bimbo di cinque anni, Matteo Di Pietro e il padre guidano entusiasti un bolide preso a noleggio. Il video è di 7 mesi fa, si intitola “Realizzo 10 sogni dei miei amici” e ha 1,5 milioni di visualizzazioni.

Tra gli “amici” protagonisti del filmato c’è anche il padre del 20enne indagato per omicidio stradale per lo scontro avvenuto mercoledì alla periferia di Roma. “Papooo, è bellissima! Sali anche tu!”. I due si recano in un autosalone e prendono a noleggio una Ferrari bianca. Un video che alla luce dell’incidente che ha causato la morte del piccolo Manuel risulta a posteriori quanto meno beffardo.

Matteo Di Pietro e suo padre Paolo, dipendente del Quirinale in servizio presso la tenuta di Castel Porziano, condividevano la passione per le supercar. Nel video il popolare youtuber realizza i sogni di 10 amici e l’ultimo è proprio il padre, che da sempre desiderava guidare una Ferrari. “Ohhhh, il cavallino rampante, oddio che spettacolooooo, baci, baci”, con l’uomo che bacia il cofano della macchina.

“Bianca, cabriolet, en plein air – sorride Paolo, raggiante – è una cosa straordinaria, bella bella, grazie a papà mi hai fatto veramente un bel regalo, sei un grande”. Si parte quindi, con il rombo del motore e i capelli al vento. “Siamo in città, non possiamo sfruttare al massimo la potenza”, dice il padre. “Purtroppo sì – risponde Matteo – non possiamo andare velocissimi, però già basta”.