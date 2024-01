Auto sbanda e si ribalta più volte, a bordo sei persone: due morti, una delle vittime aveva 20 anni

L’auto sui cui si trovavano si è ribaltata più volte, prima di finire contro un veicolo in sosta. Un uomo di 46 anni e un ragazzo di 20 sono morti a seguito di un incidente avvenuto ieri sera nella periferia est di Roma. Al momento dello schianto a via Fosso dell’Osa, nel quartiere di Villaggio Prenestino, si trovavano su una Smart For Four su cui viaggiavano in totale 6 persone.

Secondo una prima ricostruzione la vettura, forse a causa dell’alta velocità, è uscita di strada ribaltandosi più volte prima di terminare la sua corsa contro un albero e poi un’altra vettura parcheggiata.

il 46enne è morto sul colpo mentre il 20enne è deceduto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimarlo. i quattro sopravvissuti, tutti di origine egiziana, così come le vittime, sono stati ricoverati in codice rosso. Tra di loro un 16enne e una donna.

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente. Nelle prossime ore la polizia locale potrebbe acquisire le immagini delle telecamere di sicurezza per ricostruire la traiettoria seguita dall’auto. Al momento viene escluso il coinvolgimento di altre vetture.

Con i due decessi di ieri notte il numero delle vittime della strada a Roma dall’inizio dell’anno è salito a 10.