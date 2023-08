Incidente nel tarantino: 25enne chiama il fratello per chiedere aiuto e poi muore

Tragedia nel tarantino, dove una ragazza di 25 anni è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri sulla strada per San Pietro in Bevagna, in contrada Campanella.

La vittima, Chiara Mazza, stava tornando a casa a bordo di una Fiat Panda guidata dal padre, su cui viaggiava anche la madre, quando si è scontrata con una Jeep guidata da una 22enne di Porto Cesareo.

Dopo il violento incidente, la 25enne è riuscita a uscire dall’auto e ha fatto una telefonata al fratello, prima di accasciarsi al suolo. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, l’arrivo dei soccorsi è stato condizionato dalla disponibilità di ambulanze: quelle più vicine, provenienti da Manduria e Maruggio, non sono potute intervenire perché impegnate altrove. I soccorritori sono invece arrivati da Avetrana e San Pietro in Bevagna. Inutili i tentati per rianimare la giovane.

I genitori della vittima non sono in pericolo di vita sono stati portati all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto mentre la 22enne ha riportato ferite lievi. Sul caso sta indagando la procura di Taranto, che ha affidato l’incarico di ricostruire l’incidente al comandante alla polizia locale di Manduria.