Ferita alla mano da suturare per Gianluigi Paragone, giornalista e senatore ex 5 Stelle e oggi al Gruppo Misto, ricoverato al Pronto soccorso del policlinico Gemelli di Roma, dopo un grave incidente di moto contro auto. Per il resto, a quanto si apprende, il giornalista sta bene e farà solo un po’ di osservazione. Paragone ha rassicurato i propri follower postando una foto su Instagram dal letto di ospedale. “Mi dovrete sopportare ancora. Grazie a tutti davvero”.

L’incidente stradale è avvenuto il 3 giugno alle 15. Il politico, mentre era a bordo del suo scooter Peugeot, è stato colpito da un’auto condotta da una donna di 77 anni in piazza Lauro de Bosis, a Roma. Paragone e’ stato soccorso e trasportato al policlinico Gemelli in codice rosso. Dopo gli accertamenti medici, le sue condizioni non sono state ritenute gravi. Verrà comunque trattenuto in osservazione. Sul posto gli agenti del Gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale.

