Incidente in scooter per Gianluigi Paragone

Gianluigi Paragone, giornalista e senatore del Gruppo Misto (ex 5 Stelle) ha avuto un grave incidente oggi a Roma.

Il fatto è accaduto intorno alle 15.30, davanti al ministero degli Esteri. Il senatore stava procedendo a bordo del suo scooter quando è stato travolto da una macchina in piazza Lauro de Bosis. L’automobilista si è fermato a prestare i primi soccorsi, alcuni testimoni hanno quindi allertato i vigili urbani. I sanitari del 118 arrivati poco dopo sul posto hanno trasportato il giornalista in codice rosso al pronto soccorso del policlinico Gemelli.

Paragone non è in pericolo di vita ma ha escoriazioni su gran parte del corpo. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale per i rilievi. L’uomo alla guida della macchina non ha riportato ferite o traumi: verrà ascoltato nelle prossime ore negli uffici del Comando Generale.

M5S, Paragone aveva già previsto tutto: espulso prima di altri con un’azione politica ad personam

