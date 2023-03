Dopo aver ignorato il posto di blocco della polizia sono scappati a gran velocità finendo per perdere il controllo e schiantarsi contro un muro: il bilancio del tragico incidente avvenuto nella notte a Mazara del Vallo è di un morto e due feriti, di cui una donna in cinta.

È accaduto intorno all’una in via Salemi: una Peugeot 407 con a bordo due rumeni e una tunisina ha perso aderenza per via dell’alta velocità e della strada bagnata ed è finita contro il muro di cinta di un’abitazione all’incrocio con la via della Pace, la strada che porta al cimitero comunale, nei pressi dell’ospedale Ajello.

Il mezzo si è ribaltato, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per estrarre le persone dopo aver tagliato le lamiere. Un 30enne è morto sul colpo, la donna incinta è stata trasportata in elisoccorso a Palermo. L’altro ferito è stato trasportato presso il nosocomio mazarese e poi trasferito a Palermo.

La Procura di Marsala indaga, sul posto oltre alla Polizia di Stato è intervenuta anche una pattuglia della sezione infortunistica della Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi dell’incidente.