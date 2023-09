Un aereo delle Frecce Tricolori, Pony 4, si è schiantato oggi, 16 settembre, a Torino. Il velivolo, in fase di test per un’esibizione prevista per la giornata di domani, ha perso quota e si è andato a schiantare al suolo. Un video, riportato da Repubblica e pubblicato su YouTube, mostra il pilota dell’aereo, un MB.339, lanciarsi con il paracadute dal mezzo in fase di caduta.

Il pilota, il friulano Oscar Del Do, è riuscito a salvarsi. In seguito all’impatto è invece morta una bambina di cinque anni. La macchina, sulla quale si trovavano un uomo e una donna e i loro due bambini di 5 e 9 anni, è stata sollevata e ribaltata dall’esplosione dell’aereo. I due genitori sono riusciti ad uscire con leggere ferite e ustioni portando in salvo il figlio più grande, di 9 anni, ma, a quanto apprende l’Adnkronos, l’auto ha preso fuoco mentre cercavano di soccorrere la più piccola e per lei, 5 anni, non c’è stato nulla da fare.

L’altro incidente

Nel primo pomeriggio, sempre a Torino, si è verificato un altro incidente, ma di minore entità. Secondo fonti dell’Aeroclub, in fase di atterraggio il jet dell’ex Jugoslavia Galeb “23191” YU-YAH è andato lungo, probabilmente per un problema ai freni, e quindi durante la manovra di arresto l’aereo si è girato su sé stesso e poi si è inclinato.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso. I due piloti che erano a bordo sono usciti illesi. Si sono registrati solamente danni al velivolo che avrebbe dovuto partecipare anche all’esibizione di domani. Un’autogrù è al lavoro per recuperare l’aereo.