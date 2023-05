Rallenta per soccorrere due turiste in autostrada e viene travolto: morto 63enne

Poco prima delle 7 del mattino di ieri un uomo, Antonio Scarpa, 63enne di Torre Annunziata, storico dipendente della Yma, è morto sul tratto dell’autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno tra le uscite di Torre del Greco e Torre Annunziata Nord, al chilometro 16 e 500, in direzione sud. Con la sua auto aveva rallentato per prestare soccorso a due donne che avevano avuto un incidente, ribaltandosi.

Lo schianto è avvenuto in una giornata in cui molti turisti avevano deciso di spostarsi per raggiungere le aree archeologiche, la Penisola Sorrentina e le altre località di mare. Tre veicoli sono rimasti coinvolti: sul caso indagano gli agenti della polizia stradale di Angri, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata. Un 26enne, alla guida del van che ha travolto l’auto di Scarpa, è stato iscritto al registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio stradale. Il giovane ha raccontato di non essere riuscito ad evitare l’impatto: “Sono stato accecato dal sole”, ha detto agli agenti. Dopo lo scontro con la Panda, il giovane autista si è subito fermato per provare a prestare soccorso.

L’auto ribaltata con le due turiste a bordo si trovava alcune decine di metri prima dell’impatto: una delle due donne è ricoverata all’Ospedale del Mare di Napoli per una frattura. Per chiarire se la vittima abbia rallentato per un malore, per distrazione oppure se effettivamente avesse tentato di fermarsi per soccorrere le turiste, è stata disposta l’autopsia.