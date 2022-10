Falciate in autostrada due turiste belghe: erano scese per soccorrere un automobilista

Sono morte sul colpo Wibe Bijls e Jessy Dewildeman, due giovani turiste belghe rispettivamente di 26 e 24 anni, travolte nella notte di sabato da un’auto sul tratto urbano dell’A24 all’altezza di Tor Cervara, a Roma. Originarie di Menen, provincia delle Fiandre Occidentali, erano scese dall’ncc che avevano noleggiato per prestare soccorso a un altro automobilista vittima di un incidente. Le ambulanze sono arrivate sul posto quando era ancora buio, insieme alle pattuglie della polizia stradale: nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario, per le due ragazze non c’è stato nulla da fare.

L’auto che le ha travolte è stata trovata ferma a pochi metri di distanza, con lo sportello del guidatore aperto: l’autista è fuggito a piedi subito dopo l’incidente, ma è stato già bloccato dalla polizia stradale, che adesso indaga sulla sua posizione. Sui social i messaggi commossi degli amici: “Sono distrutto – scrive un loro conoscente – è incredibile quanto la vita sia ingiusta”. Ancora Kelly Michiels: “Ho ancora la pelle d’oca, Wibe era una ragazza educata, una collega e un’amica super simpatica, con il cuore buono. C’era per tutti, sempre, giorno e notte. Eri così giovane ma avevi già tanti progetti e sapevi cosa volevi. Riposa in pace adesso. Un bacione lassù”.

Per l’incidente che aveva portato le due turiste a fermarsi due uomini sono stati trasportati in ospedale in codice rosso: uno a Tor Vergata, l’altro al Policlinico Umberto I. Una donna sarebbe invece in codice giallo al San Giovanni. Le forze dell’ordine hanno effettuato ulteriori sopralluoghi per tentare di ricostruire la dinamica del doppio incidente.