Un grosso incidente ha coinvolto questa mattina sette vetture sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro verso Napoli. Intorno alle 7 il sinistro avvenuto all’altezza del Km 594. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 5 tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. L’incidente è stato risolto, ma il traffico è in aumento: alle 9.30 si registrano fino a 12 chilometri di coda, secondo quanto riferisce Autostrade. Agli automobilisti diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Frosinone, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in A1 alla stazione di Pontecorvo.

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” rallentamenti e code agli imbarchi di Villa San Giovanni per la Sicilia dove si registrano tempi di attesa di circa tre ore.