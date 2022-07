Incidente a Como, morta a 21 anni dopo aver accettato un passaggio da un collega a fine lavoro

Era stata portata in ospedale in codice giallo, dopo un incidente stradale ad Appiano Gentile (Como). Quando però i sanitari si sono accorti che la situazione era più grave, non è stato sufficiente un intervento d’urgenza a salvare la vita alla 21enne Greta Curti, morta dopo un’agonia durata quasi un giorno.

Un caso circondato ancora da molti dubbi, che la procura di Como cercherà di chiarire in un’inchiesta aperta per omicidio stradale. In primo luogo sulla dinamica dell’incidente, avvenuto all’alba di domenica in una via di Appiano Gentile, mentre un collega la riaccompagnava a casa dopo la fine del turno. Dovrà essere ricostruito come il furgone sia finito a schiantarsi contro un muro, in una via stretta in cui è difficile procedere a velocità sostenuta. Da accertare inoltre le conseguenze dell’impatto sui due occupanti del furgone: il ragazzo alla guida ha solo riportato qualche ferita superficiale ed è stato dimesso poco dopo essere stato portato all’ospedale Sant’Anna di Como. Per Greta invece le ferite sono state più gravi, anche se non evidenti al momento del ricovero. Sarà un’autopsia, già disposta dalla procura, ad accertare la presenza di lesioni interne passate inosservate.