Vasto incendio in un’azienda petrolchimica a sud di Milano, almeno 6 feriti: “Chiudete le finestre” | VIDEO

Vasto incendio in un’azienda petrolchimica a sud di Milano, almeno 6 feriti

Un maxi-incendio si è sviluppato nella mattinata di oggi, mercoledì 7 settembre, alla Nitrolchimica, azienda petrolchimica situata in via Monferrato, zona industriale di San Giuliano Milanese, nella zona Sud di Milano, provocando il ferimento di almeno 6 persone, di cui uno in gravi condizioni e in pericolo di vita a causa delle ustioni riportate.

⚠️+++ I Comuni di San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Opera e Vizzolo chiedono a tutti di chiudere le finestre. pic.twitter.com/5XnVhj6vQc — Francesco Comito (@FrancescComito) September 7, 2022

Una densa nube di fumo nero si è alzata in cielo ed è visibile da diversi punti della città: la preoccupazione, ora, è per un deposito di gasolio che si trova vicino all’azienda andata a fuoco e per l’impatto che le sostanze nocive possono avere sull’aria e, di conseguenza, sulla salute degli abitanti.

Incendio a San giuliano milanese pic.twitter.com/5ePrwzk89S — gianluca c 🏴‍☠️🇻🇪 #MaskUp #noGBD #Truce Alfiere (@gianlucac1) September 7, 2022

L’industria, infatti, si occupa di solventi e smaltimento rifiuti pericolosi, motivo per cui il comune di San Giuliano ha invitato i residenti a tenere le finestre delle proprie abitazioni chiuse. Sul posto, intanto, sono intervenuti 14 squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno tentando di spegnere l’incendio.

“Questa mattina, nella zona industriale di Sesto Ulteriano, è scoppiato un incendio in via Monferrato – si legge sul profilo Facebook del comune di San Giuliano – Le autorità preposte e le Forze dell’Ordine sono già sul posto per coordinare le operazioni necessarie al suo spegnimento e per la messa in sicurezza della zona. Per precauzione, si invitano i cittadini a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata”.

Notizia in aggiornamento