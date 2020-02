Messina, incendio in casa a Nizza di Sicilia: morte due sorelle di 90 anni | VIDEO

Due sorelle di 90 e 97 anni sono morte nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 febbraio 2020 a Nizza di Sicilia, in provincia di Messina, in seguito a un incendio scoppiato nella loro casa.

Il rogo è avvenuto intorno alle 5 di mattina e secondo le prime indagini è stato provocato da un cortocircuito in bagno. Le due vittime si chiamavano Cosima Pellizzeri e Sara Manoti ed erano sorellastre, figlie della stessa madre. Le donne vivevano insieme in una piccola casa in vico Marina, una strada che porta sul lungomare del paesino.

A dare l’allarme è stata una terza sorella, che viveva con loro ma che a differenza di Cosima e Sara è riuscita a scappare dalla casa, uscendo dalla finestra, e mettersi così in salvo. Non c’è stato invece nulla da fare per le due anziane, morte carbonizzate. Una si trovava ancora a letto quando è stata sorpresa dalle fiamme, mentre l’altra stava cercando di aiutarla ad alzarsi.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio, i carabinieri e la polizia municipale.

