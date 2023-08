Incendio all’Isola d’Elba, almeno 700 evacuati: bruciati 14 ettari

Paura sull’Isola d’Elba, dove almeno 700 persone sono state evacuate per un incendio scoppiato nei boschi tra Rio Marina e Porto Azzurro, in località San Felo. Il rogo, sviluppatosi ieri sera, ha spinto le autorità a evacuare per precauzione alcune abitazioni e un campeggio.

Secondo la regione, l’incendio è in fase di contenimento grazie allì’intervento di decine di squadre a terra, due elicotteri regionali e due Canadair. In totale sono stati bruciati finora 14 ettari.

“Sto seguendo con la sala operativa l’incendio scoppiato sull’isola d’Elba, Rio nell’Elba a San Felo. Il fronte a causa del vento presente in zona si è rapidamente esteso minacciando un abitazione, presidiata dai Vigili del Fuoco”, ha scritto sui social il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani.

Dei circa 700 evacuati (800-1.000 secondo le stime del comune), 150 sono stati ospitati in strutture comunali, i restanti hanno trovato sistemazione in autonomia.

“È stata una cosa impressionante, ora la situazione sta tornando lentamente sotto controllo. Con le luci del giorno sono potuti intervenire i mezzi aerei”, ha raccontato il sindaco di Rio, Marco Corsini.

“È stata interessata un’area vastissima e la notte è stata davvero pesante. Abbiamo evacuato 800-1000 mille persone, stiamo ancora facendo i conteggi precisi. Abbiamo aperto le scuole per ospitare cittadini e turisti. Molti hanno passato la notte nelle macchine”, ha aggiunto il sindaco, esprimendo “forti dubbi” sulla natura dell’incendio.

“Non credo nell’autocombustione e non fa neppure così caldo in questi giorni come altre volte in passato. Vedremo la relazione dei vigili del fuoco, ma ho forti dubbi”.