In autostrada con i pattini, ragazza fermata in piena notte: “Stavo seguendo il navigatore”. Video

“Stavo solo seguendo le indicazioni del navigatore satellitare”. Così ha tentato di giustificarsi una giovane fermata dalla polizia mentre percorreva in pattini a rotelle l’autostrada.

Una scena incredibile, segnalata da numerosi automobilisti che l’hanno evitata mentre pattinava in piena notte sull’A10, che collega Ventimiglia a Genova. La ragazza è stata poi fermata in un parcheggio all’altezza di Borghetto Santo Spirito, mentre una pattuglia rallentava i veicoli che sopraggiungevano.

La giovane, di origine brasiliana, ha spiegato di non conoscere bene le strade italiane e di essersi limitata a seguire le indicazioni del navigatore del cellulare, dopo aver deciso di usare i pattini per tornare rientrare nella casa in cui era ospite, dato che a quell’ora (l’una inoltrata) non transitavano più mezzi. “Sono qui in vacanza, non sapevo fosse un’autostrada, pensavo una strada alternativa all’Aurelia dove avevo paura a pattinare perché mi hanno detto c’erano tratti poco illuminati”, avrebbe detto secondo quanto riportato da Il Secolo XIX. Alla ragazza, che vive nel Lazio e si trovava in vacanza nei pressi di Savona, non ha fatto l’alcol test ma è apparsa lucida. Per lei è scattata una multa e una segnalazione alla motorizzazione civile qualora intenda ricevere la patente italiana.