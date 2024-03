Lo spirito di certo non le manca. Un’anziana di ben 103 anni è stata fermata intorno all’1 di notte dai carabinieri nel Ferrarese, mentre guidava la sua automobile con la patente scaduta e senza assicurazione. Protagonista della vicenda è la signora Giuseppina Molinari, per tutti “Giose”. L’episodio è avvenuto la notte di lunedì a Bondeno, nel Ferrarese. La donna stava tornando a casa a Vigarano Pieve dopo aver trascorso una tranquilla serata in compagnia di amici nei locali della Casa Operaia di Bondeno per giocare a burraco, sua grande passione.

Quando i militari hanno controllato la patente, hanno visto che era scaduta dal 2022. Per l’anziana sono scattate le contravvenzioni previste dal Codice della Strada, poi è stata riaccompagnata a casa e la vettura è stata prelevata da un carro attrezzi. A lanciare la segnalazione un cittadino che ha notato verso l’una un’auto bianca procedere in maniera pericolosa in piazza della Repubblica. I carabinieri hanno rintracciato la macchina in pochi minuti e dopo aver controllato la patente dell’anziana e appreso il suo anno di nascita, hanno intuito che la donna era disorientata e continuava a girare intorno alle stesse strade.

L’arzilla signora non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua indipendenza, e per ora si muove in bicicletta: “Voglio mantenere la mia rete di amicizie e voglio essere autonoma nei miei impegni, dal fare la spesa alle partite a carte”. Giose non si arrende e, intervistata dalla Tgr Rai, ha spiegato di voler “prendere un motorino. Non mi sono mai sposata, sono stata fidanzata 7 anni ma non volevo mantenere un uomo”. Ricordando il momento in cui i carabinieri l’hanno fermata ha detto: “Mi hanno fatto il verbale ma sono stati buoni. Poi hanno preso la mia macchina e l’hanno portata in carrozzeria”.