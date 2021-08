In 500 a ballare e alcol a minorenni: sigilli per famoso locale di Ostia

Lo Shilling, noto locale di Ostia, dovrà chiudere per la violazione di diverse normative anti-Covid e per aver somministrato alcolici a minorenni. Ieri sera gli agenti della polizia locale di Roma capitale hanno accertato la presenza nello stabilimento di circa 500 persone che ballavano in violazione delle disposizioni decise dal governo per prevenire la trasmissione della malattia da nuovo coronavirus (Covid-19).

Al titolare del locale, già diffidato in precedenza per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, è stata contestata anche la somministrazione di alcolici a minori, l’attività di discoteca non autorizzata, la presenza di assembramenti e il mancato uso delle mascherine da parte del personale. L’imprenditore è stato anche sanzionato anche per lo svolgimento non autorizzato di attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento.

In base alle norme decise dal governo per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus, le discoteche possono rimanere aperte come ristoranti o locali di musica dal vivo, con il divieto di ballare al loro interno.