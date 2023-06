Niente sfratto: Ilary Blasi restituisce alla famiglia Totti le chiavi del centro sportivo della Longarina

Lo sfratto non ci sarà. La famiglia di Ilary Blasi ha deciso di restituire a Francesco Totti le chiavi del centro sportivo che ospita una scuola calcio per bambini, costretta a chiudere a seguito del contenzioso tra le famiglie dei due ex.

La decisione arriva a pochi giorni dallo sfratto esecutivo, fissato per il 30 giugno. Entro venerdì quindi la sorella maggiore della conduttrice, Silvia, avrebbe dovuto lasciare il centro sportivo della Longarina, acquistato da Totti nel lontano 2003. Dopo la decisione del giudice, Silvia Blasi aveva risposto mettendo in mora la “Totti Soccer School”, ospitata all’interno dell’impianto.

“La scuola di calcio riprende da domani la sua attività”, ha annunciato il fratello di Totti, Riccardo, che la gestisce. “Hanno capito che, se non se ne fossero andati, saremmo entrati con le ruspe”, ha commentato all’edizione romana del Corriere della Sera una fonte vicina al Capitano.

Come segnale distensivo, ha riportato Repubblica, la società della sorella di Ilary ha deciso di ridurre la richiesta di risarcimento presentata alla scuola calcio da 70 mila euro a 30 mila. Le somme dovute a Totti per canoni arretrati e mai pagati ammontano invece a circa 180mila euro, che il Capitano finora non ha chiesto di pagare.