“Il Green pass rende liberi”, preside di Ferrara rievoca Auschwitz: sospeso dal servizio

Un dirigente scolastico di Ferrara che aveva accostato il green pass ai campi di concentramento nazisti è stato sospeso dal suo incarico. Stefano Gargioni, preside dell’istituto comprensivo Perlasca di Ferrara, negli scorsi giorni aveva pubblicato su Facebook un post che rievocava Auschwitz con la scritta “il Green pass rende liberi” al posto della frase “Arbeit macht frei” (“Il lavoro rende liberi”), posta all’ingresso del campo di concentramento in cui persero la vita quasi 1,1 milioni di persone.

Per lui è scattato un procedimento disciplinare, dopo aver già ricevuto all’inizio del nuovo anno scolastico un richiamo formale perché agli insegnanti delle scuole medie Bonati, parte dell’istituto comprensivo Perlasca, nessuno aveva controllato la certificazione verde.

“Non possiamo non prendere nettamente le distanze dalla sua ultima iniziativa, visto che approssimazione scientifica, falsificazione storica e desiderio di protagonismo hanno portato Gargioni a postare fotomontaggi pesantemente offensivi, lesivi della memoria di una tragedia come quella dei campi di sterminio”, hanno dichiarato i presidi della provincia di Ferrara in una lettera aperta.

Cronaca / Referendum contro il green pass, parte la raccolta firme Cronaca / Green Pass all’aeroporto di Roma Fiumicino? I controlli con il QR code sono un miraggio: VIDEO

“Una provocazione volgare e offensiva”, ha detto Lamberto Montanari, presidente dell’Anp Emilia-Romagna (Associazione dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola) “con un’immagine che fatichiamo persino a descrivere”