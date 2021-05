La Fondazione De Sanctis, in collaborazione con l’Ambasciata di Francia e l’Associazione culturale Pagine Sparse, nell’ambito del ciclo “Capolavori della letteratura” e in occasione delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Charles Baudelaire, presenta l’incontro inaugurale nelle principali ambasciate europee dedicato al capolavoro “I fiori del male” di Charles Baudelaire. L’evento si terrà martedì 25 maggio 2021 nella cornice di Palazzo Farnese, nel Salone d’Ercole, a Roma, alle ore 19.

A moderare l’incontro il direttore di TPI Giulio Gambino. Prenderanno parte all’iniziativa l’Ambasciatore di Francia Christian Masset, la Sindaca di Roma Virginia Raggi, il Presidente onorario della Fondazione Gianni Letta, il Presidente della Fondazione De Sanctis, Francesco De Sanctis e il Direttore del Cepell, Angelo Piero Cappello. L’Intervento critico sarà a cura di Paolo Di Paolo e Valerio Magrelli e le letture affidate all’attrice Violante Placido. L’evento è realizzato in collaborazione con Aci, Terna, TIM, Cepell e TPI.