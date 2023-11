I familiari di Giulia Cecchettin convocati in caserma. Le ricerche sull’auto di Filippo Turetta

I familiari di Giulia Cecchettin, la 22enne scomparsa sabato scorso dopo un appuntamento l’ex fidanzato Filippo Turetta, sono stati convocati in caserma a Vigonovo (Venezia), per ‘una normale interlocuzione’. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, sulla sparizione dei due giovani non ci sono ancora sviluppi, né in positivo né in negativo.

Giulia e Filippo si erano lasciati ad agosto: da sabato scorso, 12 novembre, sono scomparsi. Le ricerche dei due giovani ex fidanzati 22enni, compagni di corso a Ingegneria biomedica a Padova, proseguono incessantemente. I due giovani, che continuavano a vedersi, sono usciti insieme sabato e sono stati visti l’ultima volta in un centro commerciale di Marghera.

“Non sappiamo dove siano, chiediamo di contattare le forze dell’ordine o il 112 se qualcuno li vedesse. L’auto che cerchiamo è sempre la stessa, la Fiat Punto nera. Giulia è alta 1 metro e 63cm, ha i capelli castani con la frangetta. Porta un maglione azzurro e una gonna a tubino, calze e scarpe a mocassino nere. Ha una giacca nera”, il messaggio del papà di Giulia. “Qualsiasi cosa sia successa, noi lo aspettiamo e gli vogliamo bene – le parole della mamma di Filippo – Vogliamo bene a lui e a Giulia. Vi prego, tornate”.