La serie animata prodotta negli Stati Uniti da Amazon Prime Original, Hazbin Hotel, “aumenta il rischio di satanismo”, almeno secondo l’Associazione internazionale degli esorcisti (Aie).

Secondo l’Aie, il programma offre un “ritratto umoristico di demoni e dannati, offrendo una rappresentazione che induce alla normalizzazione del male nonché alla sottovalutazione della sua reale pericolosità”.

Protagonista della serie tv è Charlie “Stella del Mattino” Morningstar, principessa dell’Inferno, figlia di Lucifero e Lilith, la cui impresa è trovare il modo per riabilitare (cioè redimere) i demoni e i dannati affinché possano entrare in Paradiso. Per l’Aie però, Hazbin Hotel “presenta un universo narrativo falso e deviante sul piano teologico, culturale e educativo”. “L’idea che le anime dannate o persino i demoni possano redimersi soggiornando in un albergo è oltraggiosa e in contraddizione con l’insegnamento cattolico sulla confessione, sul pentimento e la vera conversione del cuore verso Dio”.

Insomma, secondo gli esorcisti, “per la sua rappresentazione dell’Inferno, per la sua visione impietosita dei demoni e della loro sorte (descritta come ingiusta)”, Hazbin Hotel “può favorire una distorta concezione del peccato e incoraggiare una normalizzazione dell’occultismo, aumentando il rischio che le persone, in particolare i giovani, si avvicinino a pratiche magiche, cerchino di interagire con entità maligne fino a aderire a una visione satanista della realtà”.