Arrestata la star del web Hasbulla per una bravata in Daghestan: cosa è successo

Hasbulla Magomedov, star del web riconoscibilissima perché affetta da nanismo ipofisario, è stato arrestato per aver violato il codice della strada. Secondo l’Ufficio degli Affari Interni del Dagestan, repubblica della Federazione Russa insieme ad altre persone avrebbe bloccato il traffico automobilistico volontariamente durante l’addio al celibato di un amico. Pare che fosse in una delle quattro auto che hanno iniziato a rallentare e poi accelerare improvvisamente, mandando in tilt il traffico.

Come si vede in un video di RedCorner MMA, primo media a diffondere la notizia, Hasbulla non era alla guida. È stato comunque arrestato per aver partecipato alla bravata, che ha quasi causato un incidente a un incrocio. La social star è stata rilasciata poco dopo, e con un post sui social si è scusato pubblicamente: “Abbiamo esagerato. Non lo faremo più ragazzi. Ci dispiace veramente. Stavamo giocando e scherzando, ma voglio comunque rispondere. Comunque non ero io che guidavo”.

Anche il portavoce del Ministero degli affari interni del Daghestan ha voluto chiarire: “Il modo in cui nel Daghestan si festeggiano gli addii al celibato sono famosi anche oltre la Repubblica. In assenza di altre forme di intrattenimento, questa opzione primitiva rimane estremamente popolare. Bloccano le strade, sgommano, sbattono le auto una contro l’altra. Tutte cose che non hanno nulla a che fare con le celebrazioni nuziali”. Ora Hasbulla è libero, su Instagram si è mostrato sorridente mentre passeggiava in compagnia del suo gatto.