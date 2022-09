Hackerato il ministero della Transizione ecologica: sul profilo Twitter compare il volto dell’esperto di criptovalute

Si è capito che si trattava di hackeraggio quando gli utenti hanno visto comparire sull’account Twitter del Ministero della Transizione ecologica la foto di Vitalik Buterin. Il programmatore russo naturalizzato canadese è il fondatore di Ether, la seconda criptovaluta più importante dopo il Bitcoin. Proprio oggi la sua piattaforma Ethereum effettuerà una “fusione” con un sistema che permetterà di risparmiare energia nella costruzione della blockchain: un’operazione pubblicizzata dall’account hackerato. “Felice fusione a tutti. Questo è un grande momento per l’ecosistema di Ethereum” il testo apparso sulla pagina istituzionale. Una trovata che ha certamente rovinato la giornata di lavoro del ministro Cingolani e del personale informatico del ministero, che in poco tempo ha ripristinato l’account rinforzando i sistemi di sicurezza. Nel mirino dei pirati informatici è anche finita la pagina di Ispi online, che come foto del profilo ha ancora quella di Buterin.