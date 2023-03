Guidonia, due aerei militari si scontrano in aria: uno precipita tra le case, morti entrambi i piloti

Due aerei del 60esimo Stormo dell’Aeronautica Militare si sono scontrati in aria all’altezza di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma: un velivolo è precipitato in un campo, l’altro è caduto tra le case, generando un incendio in strada che ha coinvolto anche un’auto parcheggiata.

Guidonia 2 aerei in volo si sono scontrati pic.twitter.com/MelgRv1xp7 — RobyJJDunbar (@RrRosci) March 7, 2023

I piloti sono deceduti nello schianto, non ci sono altre vittime né feriti. Sul posto sono accorsi polizia, carabinieri e personale del 118.

Secondo quanto reso noto dall’Aeronautica, due velivoli U-208 del 60/o Stormo di Guidonia, in volo nell’ambito di una missione addestrativa pre-pianificata, “sarebbero entrati in collisione, per cause al momento non note, precipitando al suolo in un’area nei pressi dell’aeroporto militare di Guidonia. I due piloti purtroppo sono deceduti nell’impatto. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso. Non ci sarebbero altre persone coinvolte”.

Sul disastro aereo le parole di cordoglio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “La morte dei due piloti dell’Aeronautica Militare, scomparsi nell’incidente aereo avvenuto a Guidonia, ci riempie di dolore. A nome del Governo esprimo profonde condoglianze e vicinanza alle famiglie, ai colleghi e all’Aeronautica Militare. A loro vanno le nostre preghiere”.