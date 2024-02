Fermato alla guida ubriaco chiama la madre per riportalo a casa: anche lei positiva all’alcol test

Il vizio dell’alcol accomunava sia mamma che figlio. Il ragazzo, 25 anni, ha chiamato la donna, di 57, perché era stato trovato alla guida ubriaco e non poteva quindi riprendere la macchina. Quando ha raggiunto il figlio, però, è stata sottoposta a sua volta al test dell’etilometro. Anche la donna è risultata non in regola, anche se con un tasso alcolemico più basso del giovane. Risultato? Patente ritirata a entrambi.

La curiosa vicenda è avvenuta a Menaggio, in provincia di Como, durante i controlli dei carabinieri del fine settimana, concentrati soprattutto sulla sicurezza stradale e sul contrasto all’abuso di alcol alla guida. A un posto di blocco, i militari dell’Arma hanno fermato il 25enne, alla guida di un Suv. Sottoposto al test dell’etilometro aveva un tasso di circa 1,1 grammi per litro, oltre il doppio rispetto al limite consentito di 0,5. Per il ragazzo è immediatamente scattato il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza.

A quel punto il giovane ha chiamato la mamma per far recuperare l’auto e tornare a casa. La donna è arrivata al posto di blocco e i carabinieri hanno sottoposto anche lei al controllo. Si è così scoperto che anche la 57enne aveva bevuto troppo per potersi mettere al volante. Il suo tasso è risultato di 0,7 grammi per litro, superiore, anche se di poco, a quanto consentito. Anche per la donna, dunque, è scattata la sospensione della patente.