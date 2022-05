Guida contromano sulla Firenze-Pisa-Livorno, incidente nella notte: un morto e 4 feriti

Per circa dieci minuti ha percorso contromano la Firenze-Pisa-Livorno, prima di scontrarsi frontalmente con un’altra auto. È di un morto e quattro feriti il bilancio del tragico incidente avvenuto la scorsa notte nei pressi di Livorno, che ha interrotto a lungo la viabilità sulla superstrada.

La vettura guidata dalla vittima, un 36enne di San Miniato, in provincia di Pisa, aveva viaggiato contromano per diversi chilometri, quando intorno alle quattro si è scontrato con un’altra auto all’altezza dell’uscita Interporto Est di Livorno, in direzione Firenze. Nello schianto sono rimasti feriti in maniera grave i quattro giovani che occupavano l’altra vettura, tra i 23 e i 26 anni. Per due di loro sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarli dall’abitacolo. In corso gli accertamenti da parte della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente.