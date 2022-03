Le prime parole del prof. Orsini: “La Rai revoca il contratto? Pronto a partecipare gratuitamente”

“Apprendo che la Rai ha deciso di rescindere il mio contratto stipulato per sei puntate con Carta Bianca. Molte altre trasmissioni di informazione mi avevano offerto compensi ben superiori a quello della Rai. Ho scelto Bianca Berlinguer perché penso che sia una garanzia di libertà. Questa libertà va difesa. Per questo motivo, annuncio che sono pronto a partecipare alla trasmissione di Bianca Berlinguer gratuitamente…”: così il professore di sociologia della Luiss Alessandro Orsini dopo la notizia della revoca del contratto stipulato con la Rai per la partecipazione a sei puntate del programma di Rai tre condotto da Berlinguer, Carta Bianca.

Secondo le indiscrezioni trapelate ieri l’accordo tra Orsini e la Rai prevedeva un compenso di circa 12mila euro. Ma dopo le polemiche e le critiche mosse da diversi esponenti del Pd – secondo cui il sociologo ex editorialista del Messaggero diffonderebbe informazioni false e “malcelata propaganda” – viale Mazzini ha deciso di fare marcia indietro “per ragioni di opportunità”, recita il comunicato diffuso stamattina

“La direzione di Rai 3, d’intesa con l’amministratore delegato della Rai, ha ritenuto opportuno non dar seguito al contratto originato su iniziativa del programma ‘Cartabianca’ che prevedeva un compenso per la presenza del professor Alessandro Orsini nella trasmissione”, si legge nella nota. Il problema risiedeva dunque nel fatto che il fondatore dell’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della Luiss sarebbe stato pagato con i soldi dei contribuenti per il servizio pubblico.