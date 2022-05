“Una notte di sesso in cambio della pace”: il messaggio di Cicciolina a Putin per fermare la guerra in Ucraina

Il messaggio di Cicciolina a Putin per fermare la guerra in Ucraina

Ilona Staller, l’ex attrice pornografica nota anche con lo pseudonimo di Cicciolina, si è rivolta al presidente russo Vladimir Putin per fermare la guerra in Ucraina offrendogli una notte di sesso in cambio della pace.

Reduce dal reality show L’isola dei famosi, Cicciolina ha scritto sul suo profilo Instagram: “Il mio messaggio di pace contro la guerra e per il presidente russo Putin. Mi offro per una notte di sesso, in cambio della pace per Ucraina, per il popolo russo!”.