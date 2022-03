Guerra in Ucraina, botta e risposta Moretti-Povia: “Perché non vi trasferite in Russia?!”| VIDEO

Caos tra gli ospiti di Massimo Giletti sulla guerra in Ucraina. Moretti provoca Povia e Contri: “andate a vivere in Russia”. Povia, convinto no vax è stato chiamato a intervenire sul tema “da no vax a pro-Putin?”. “Io non parlerei di tifoserie ma di pace, che è la cosa che vorremmo tutti in questo momento”, ha esordito Povia. “Da una parte abbiamo uno che non si ferma perché ha fatto un’azione di invasione. Sappiamo anche che dal 2014 c’è un conflitto in Ucraina ed è stato fatto un referendum nelle regioni del Donbass – premette – Detto questo possiamo riempirci la bocca tutti i giorni, ma sappiamo che ogni minuto c’è morte e devastazione”. Quindi, conclude, “il più irresponsabile in questo momento dopo 18 giorni di guerra, quanto Putin se non più di Putin, è Zelensky che dovrebbe abdicare al trono”.

Ospite di Massimo Giletti, anche l’europarlamentare del Partito democratico Alessandra Moretti che si è scagliata contro l’artista: “Se lei non mi fa finire di parlare…”. “Del costoro mia dia“, replica Povia. Poi il dibattito passa alla guerra in Ucraina con la Moretti che accusa l’interlocutore di essere un comico e lui, a sua volta, che ribadisce: “Il comico è Zelensky”.