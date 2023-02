È stato arrestato per tentato omicidio il 14enne che giovedì sera ha accoltellato al torace e colpito con un casco da motociclista il nuovo compagno della madre, nella casa in cui vive la donna, in periferia di Grosseto. Secondo le prime ricostruzioni, l’adolescente, che vive col padre, sarebbe passato dall’abitazione della madre e quando la donna si è momentaneamente allontanata dalla casa, tra il ragazzo e il compagno della madre, un carabiniere di 56 anni, è scoppiata una forte lite.

Il 14enne ha quindi colpito il militare con ripetute coltellate al torace. L’uomo adesso è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Misericordia di Grosseto, mentre il giovane aggressore si trova nel penitenziario minorile di Firenze.

Il ragazzino, affidato alla Procura dei minori di Firenze, è stato arrestato e accusato di tentato omicidio. Sempre secondo alcune ricostruzioni, alla base della vicenda ci sarebbero rapporti familiari difficili, tra cui la separazione dei genitori, da cui il minore è stato molto provato.