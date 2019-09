Lite tra grillini a Roma finisce in rissa: minisindaco morso sul naso da un consigliere

Lite tra M5s: consigliere ha morso sul naso il minisindaco del V Municipio

Succede che all’apice di una furiosa lite tra grillini: un consigliere comunale si è fiondato sul minisindaco del V Municipio di Roma e l’ha morso sul naso. È successo lo scorso giovedì pomeriggio e al centro della vicenda ci sono Giovanni Boccuzzi, il minisindaco alla guida del municipio delle “Torri” in quota Movimento 5 Stelle, e Alessandro Stirpe, il presidente della Commissione cultura.

A raccontare i fatti è l’AdnKronos, secondo cui, come riferiscono alcune fonti interne allo stesso V Municipio romano, il presidente della Commissione cultura romano avrebbe assalito il minisindaco. L’aggressione ci sarebbe stata tra le 15.30 e le 16.30 del 12 settembre scorso, nella stanza di Maria Teresa Brunetti, assessore alla Cultura e allo Sport.

Al momento non è chiaro ancora se il presidente del V Municipio voglia sporgere o meno denuncia nei confronti di Alessandro Stirpe. Il morso ha causato un taglio superficiale sulla cute del minisindaco del municipio dell Torri, che però se l’è cavata con qualche goccia di sangue.

A scatenare la lite tra i due non ci sarebbero motivazioni politiche. Boccuzzi e Stirpe avrebbero litigato per questioni personali. Come si legge sull’AdnKronos, alla base della disputa ci sarebbero i rapporti umani “consumati” e “ormai fortemente deteriorati” tra il minisindaco e i due consiglieri: Stirpe e Monia Medaglia.

Boccuzzi avrebbe accusato i due di “eccessivo protagonismo che non giova al lavoro di squadra”. Entrambi non hanno voluto proferir parola rispetto a quanto accaduto nella stanza di Brunetti. “Sono cose private che non devono interessare”, ha detto il minisindaco Boccuzzi, evitando le domande. Gli fa eco Stirpe, per il quale “Non c’è nulla da commentare. Continuerò a far parte del movimento”.

Voci di corridoio del V Municipio romano volevano, infatti, l’espulsione di Stirpe dal Movimento 5 Stelle. Il presidente della commissione cultura rassicura tutti: “Lavoro per il bene del territorio e ci sono ancora tante cose da realizzare, tanti progetti da portare a termine a beneficio dei cittadini”.

Litiga con la fidanzata in una discoteca per scambisti e le stacca un orecchio a morsi