Grecia, 22enne ucciso dalle pale di un elicottero: “Era sceso per farsi un selfie”

Era sceso per scattarsi un selfie. Ma le pale dell’elicottero su cui si trovava erano ancora in funzione uccidendolo sul colpo. Il tragico incidente è avvenuto ieri pomeriggio vicino ad Atene, dove era appena atterrato il velivolo, un Bell 407, arrivato dall’isola di Mykonos. A bordo si trovava il turista inglese Jack Fenton, in vacanza insieme al fratello e a un gruppo di amici. Una volta a terra, secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo studente è sceso dall’elicottero, probabilmente per scattarsi un selfie. Mentre camminava dietro al velivolo è stato colpito dalle pale, che lo hanno ucciso sul colpo.

La polizia greca ha fermato due piloti e un membro dell’equipaggio di terra con l’ipotesi di omicidio colposo, per aver consentito al ragazzo di scendere prima che il mezzo fosse completamente spento.