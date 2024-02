Grave incidente in bici per Luca Zani: “È il super testimone del caso Pozzolo”

Grave incidente in bicicletta e prognosi di 90 giorni per Luca Zani, uno dei testimoni del caso Pozzolo. L’avvocato, consigliere comunale a Biella di Fratelli d’Italia, è ricoverato al Cto di Torino dopo un incidente avvenuto durante un’escursione. Zani era tra gli invitati del veglione di Capodanno a Rosazza, dove un colpo esploso dalla pistola del deputato Emanuele Pozzolo ha ferito alla gamba il 31enne Luca Campana. Il 57enne è considerato un supertestimone nell’inchiesta aperta dalla procura di Biella.

“Me ne stavo andando quando ho sentito il colpo, ma non ho visto chi ha sparato. Campana poi è venuto in cucina dicendo: mi hanno sparato. Pozzolo invece era sotto choc”, il racconto che, secondo il Corriere della Sera, ha fatto da Zani agli inquirenti, ai quali ha detto di aver visto Pozzolo tenere inizialmente la pistola in mano da solo.

L’avvocato si trova ora in ospedale con una prognosi di 90 giorni dopo aver perso il controllo della sua bici durante un’escursione sul monte Casto, scontrandosi con un albero mentre stava affrontando una discesa. Portato al Cto è stato operato d’urgenza per un trauma cervicale.