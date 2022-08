Gragnano, incendio in un ristorante nel Napoletano. Otto clienti ustionati, ricoverato un ragazzo

Un incendio a Gragnano, nel Napoletano, ha distrutto il ristorante “La Cantina del Castello”, intorno alle 22.30 di ieri sera. Le fiamme hanno avvolto la parte esterna della struttura che era in gran parte costruita in legno. In quel momento molti clienti erano seduti ai tavoli. Otto persone hanno riportato ustioni: sette in modo lieve e sono state condotte all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Un ragazzo di 24 anni, invece, è stato trasportato al Cardarelli di Napoli in codice giallo perché ha riportato ustioni in tutto il corpo. Non è in pericolo di vita. Tra gli altri sette feriti lievemente, una donna si trova ancora al pronto soccorso per accertamenti. Sei, invece, sono stati dimessi nella notte con prognosi che vanno dai cinque ai 20 giorni.

Sul posto sono intervenuti quattro camion dei vigili del fuoco oltre ai carabinieri di Gragnano e alla Compagnia di Castellammare che hanno aperto un’indagine per risalire alle cause dell’incendio. Il rogo sarebbe divampato, in modo accidentale, dalla zona barbecue, dopo che è stata avvertita un’esplosione nei locali della cucina. Le fiamme hanno lambito anche le abitazioni vicine. L’area è stata sequestrata.