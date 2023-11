Il governo dà la cittadinanza a Indi Gregory, bimba affetta da una malattia incurabile. Meloni: “Tutto per la sua vita”

Una riunione durata pochi minuti. Sufficienti al governo per conferire la cittadinanza italiana a Indi Gregory, bimba inglese di soli 8 mesi affetta da una patologia mitocondriale giudicata incurabile. Così il consiglio dei ministri, convocato d’urgenza, ha consentito così di trasferire la piccola al Bambino Gesù di Roma, dopo che i giudici inglesi hanno ordinato ai medici di interrompere le cure nel “migliore interesse” della bambina. Secondo l’opinione dei medici britannici sarebbe impossibile ormai curare la bimba dalla rarissima malattia genetica degenerativa di cui è affettta, che provoca il mancato sviluppo di tutti i muscoli. Sentenza a cui si sono opposti i genitori, che hanno accettato l’offerta dell’ospedale Bambino Gesù di Roma. “Sono orgoglioso che mia figlia sia italiana”, ha detto il padre di Indi, Dean Gregory. “Grazie di cuore al governo e al popolo italiano, da voi speranza e fiducia nell’umanità. Dio vi benedica”.

“Dicono che non ci siano molte speranze per la piccola Indi, ma fino alla fine farò quello che posso per difendere la sua vita. E per difendere il diritto della sua mamma e del suo papà a fare tutto quello che possono per lei”, ha scritto Meloni sui social, pubblicando una foto della neonata inglese.

“Quelle mitocondriali sono patologie gravi per le quali al momento non esistono cure”, ha commentato Marco Marmotta, Presidente Mitocon, “nei casi molto gravi come quello della piccola Indi, ci chiediamo quale sia ‘il miglior interesse per il paziente” e chi sia deputato a stabilirlo, se i giudici o i genitori. Ci uniamo quindi all’appello della famiglia e dei suoi legali perché venga rispettata la volontà di questa famiglia e sia difeso il loro diritto di scegliere per la vita della figlia”.

Di diverso avviso Andrea Crisanti, senatore del Pd, per anni professore dell’Imperial College di Londra. ”Il sistema sanitario inglese è all’avanguardia nel campo della genetica e dell’ingegneria genetica, portare in Italia la piccola Indi è una inutile crudeltà”, ha detto. “A cosa servono le cure palliative? Penso che da parte del governo ci sia stata solo una questione politica. Con quale scopo? Solo per avere pubblicità a buon mercato sulla pelle dei genitori della bambina”.