Si tuffa per disincagliare l’ancora ma non riemerge: morto poliziotto italiano 21enne in vacanza a Tenerife

Si era tuffato per disincagliare l’ancora della barca sulla quale si trovava insieme a un amico, ma non è mai riemerso: è morto a Tenerife, la più grande delle isole Canarie, in Spagna, il giovane poliziotto Giuseppe Saudella, 21enne originario di San Salvatore Telesino (Benevento). Prestava servizio a Piacenza, dove era stato impiegato prima nelle pattuglie in strada, alla squadra volanti, e poi al corpo di guardia dove si trovava attualmente.

Era in Spagna in vacanza con un amico, un carabinieri che abita nelle sue zone. Entrambi si trovavano a mare ieri mattina, quando il 21enne si è tuffato per cercare di liberare l’ancora. Per diverso tempo l’amico lo ha atteso, non vedendolo risalire ha lanciato l’allarme. La polizia spagnola ha fatto partire le ricerche, il corpo di Saudella è stato ritrovato alcune ore dopo.

Solo in serata la notizia è arrivata nel suo paese di origine: il sindaco Fabio Romano ha informato la famiglia dell’accaduto, annunciando poi il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Risolte le questioni burocratiche, la salma farà rientro in Italia.