Sono andati avanti senza soste le ricerche di Giuseppe Contini e Karol Canu, i due ragazzi di 15 e 17 anni, scomparsi per dieci giorni a Olbia. Nel pomeriggio di sabato, 3 febbraio, il ritrovamento. I due ragazzini stanno bene. Sono stati trovati da polizia e carabinieri nelle campagne intorno alla città sarda. “E’ la fine di un incubo, grazie a tutti”, ha detto la mamma del 17enne. I giovani sono stati portati in commissariato, dove è previsto anche l’incontro con i genitori.

Tutte le segnalazioni che finora erano giunte al commissariato di Olbia, guidato dal vice questore Raffaele Bracale, che si è occupato delle ricerche, erano state verificate e pare che i due ragazzi siano stati trovati seguendo i movimenti di alcuni amici che avevano il compito di portargli il cibo nel nascondiglio che avevano scelto.

In campo polizia, carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile e numerosi volontari, oltre a parenti e amici delle due famiglie. L’ipotesi degli investigatori è che i due ragazzi fossero finiti in qualche guaio e che avessero deciso di far perdere ogni traccia e mettersi al sicuro per paura delle conseguenze.