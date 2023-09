Giulia Tramontano, le ultime foto: l’abbraccio con l’altra donna di Impagnatiello e il rientro a casa

Gli ultimi istanti di vita di Giulia Tramontano prima della lite, dell’omicidio e del depistaggio tentato dal compagno Alessandro Impagnatiello. A documentarli sono le immagini raccolte dagli inquirenti nel fascicolo sul delitto di Senago. Mostrano la 29enne incinta al settimo mese mentre si dirige all’incontro con la donna con cui Impagnatiello teneva da mesi una relazione parallela, prima di tornare nella casa in cui è sarà uccisa.

Ad accompagnarla all’appuntamento la suocera Sabrina Paulis e il compagno di quest’ultima, Luciano Picchioldi, che la lasciano al capolinea “Comasina” della linea gialla del metrò. Le immagini riprese dalle telecamere la mostrano lasciare la casa di Senago, in cui viveva con Impagnatiello, alle 16.20.

Alle 16.56 rientra invece Impagnatiello, che si era tirato indietro dall’incontro chiarificatore con la compagna e l’amante con una scusa. In quegli stessi istanti, Giulia Tramontano giunge a destinazione e incontra la collega di Impagnatiello. Alle 16.57 le due si scambiano un abbraccio sul marciapiede di via dei Giardini, fuori dall’ingresso posteriore dell’Armani Café dove lavora anche il barman.

Alle 18.20, dopo l’incontro in cui si raccontano degli inganni subiti da Impagnatiello, la telecamera inquadra Giulia Tramontano mentre si dirige alla fermata della metropolitana. Mentre torna invia sms al compagno in cui preannuncia che lo lascerà. Alle 19.06, la telecamere di fronte alla casa di Senago la riprende mentre scende dall’auto della suocera e del compagno, venuti a prenderla al capolinea Comasina. È l’ultima immagine che la mostra in vita. Poco dopo salirà a casa e inizierà una discussione con il compagno, “durata uno o al massimo due minuti”, secondo quanto dichiarato dalla vicina di casa.