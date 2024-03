Il video del baby shower di Giulia Tramontano con Impagnatiello mentre lui la stava avvelenando

Durante la terza udienza del processo per l’omicidio di Giulia Tramontano è stato proiettato un video girato il 17 marzo 2023 nella casa in cui la ragazza 29enne viveva con il suo compagno Alessandro Impagnatiello, che solo due mesi e mezzo più tardi l’avrebbe uccisa a coltellate.

Nel loro appartamento di Senago, nell’area metropolitana di Milano, i due stavano celebrando insieme ad alcuni parenti il cosiddetto “baby shower”, una festicciola durante la quale si scopre il sesso di un bambino nascituro.

Giulia Tramontano era incinta di Impagnatiello: quel giorno si scoprì che i due avrebbero avuto un maschio. Lo avrebbero chiamato Thiago ma quel bambino non è mai nato, essendo ucciso insieme alla madre dal suo stesso padre.

Come emerso dalle indagini sull’assassino, nei mesi precedenti l’omicidio Impagnatiello aveva tentato di avvelenare la compagna. Anche nei giorni in cui è stato girato questo video, l’uomo le stava somministrando di nascosto del topicida.

Nel corso dell’udienza di ieri è stata anche sentita come testimone la ragazza di 23 anni che aveva una relazione parallela con Impagnatiello. La giovane ha raccontato che, così come la vittima dell’omicidio, anche lei era rimasta incinta dell’uomo, il quale portava avanti le due relazioni in parallelo all’insaputa delle due.

Davanti alla Corte d’Assise di Milano, la ragazza ha anche affermato, tra le lacrime, che l’uomo l’ha costretta ad abortire.

