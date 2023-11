Giulia Cecchettin sarà sepolta vicino a mamma Monica, nel cimitero di Saonara. La donna è morta a 51 anni nell’ottobre del 2022 per una malattia. I funerali saranno celebrati alla parrocchia di San Martino, alla presenza del vescovo di Padova Claudio Cipolla, oltre che delle autorità e istituzioni del territorio a cavallo tra le province di Padova e Venezia, riporta Il Gazzettino. Il comune di Saonara sta già organizzando la cerimonia per Giulia, anche se la data del funerale non è ancora certa, poiché il corpo è ancora sottoposto a esami autoptici. Una volta concluso l’iter, la salma verrà restituita alla famiglia, che potrà darle sepoltura.

Saranno installati due maxi schermi per seguire le esequie anche nei piazzali all’esterno della chiesa e sarà predisposto un piano di sicurezza con la chiusura al traffico delle strade adiacenti.

“La famiglia ha deciso che il funerale sarà celebrato a Saonara, anche perché Giulia ha ricevuto tutti i sacramenti nella parrocchia di San Martino – annuncia il sindaco Michela Lazzaro -. Inoltre il desiderio è che venga tumulata vicino alla sua mamma, nella stessa fila”.