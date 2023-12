Il nuovo audio di Giulia Cecchettin su Filippo Turetta: “Devo allontanarmi, ma ho paura che possa farsi del male”

Il nuovo audio di Giulia Cecchettin su Filippo Turetta

Giulia Cecchettin voleva allontanarsi da Filippo Turetta ma non sapeva come fare: è quanto emerge da un nuovo audio che la ragazza aveva inviato a un’amica su WhatsApp.

Anche in questo audio, trasmesso da Quarto Grado nella serata di venerdì 15 dicembre, così come nei precedenti emersi nelle scorse settimane, la 22enne raccontava di voler prendere le distanze da quello che sarebbe diventato il suo assassino.

“Potrei trovare una scusa parlando della scuola, dei comics, della tesi e dei lavoretti che mi sono trovata. Il problema è che ogni qualvolta dico a Pippo (Filippo Turetta ndr,) ‘Guarda, vorrei limitare le nostre uscite’ o ‘Vorrei che ci vedessimo di meno’, così simili, ho notato che lui si appiccica ancora di più”.

La studentessa, inoltre, rivelava di avere dei sensi di colpa nei confronti del suo ex ammettendo di non sapere come gestire la cosa: “Ho paura che possa farsi male. Non so come gestire questa cosa”.

“Devo scomparire senza comunicarglielo” aggiungeva la ragazza, uccisa da Filippo Turetta l’11 novembre scorso nella zona industriale di Fossò, a pochi chilometri dalla sua abitazione a Vigonovo, in provincia di Venezia.