L’audio di Giulia su Filippo: “Non lo sopporto più, vorrei che sparisse ma ho paura si faccia del male”

L’audio di Giulia Cecchettin su Filippo Turetta: “Non lo sopporto più”

“Non lo sopporto più, vorrei che sparisse”: a parlare è Giulia Cecchettin che, in un audio WhatsApp inviato alle amiche, parla di Filippo Turetta, il suo ex fidanzato che, poche settimane dopo, si sarebbe rivelato il suo assassino.

L’audio è stato trasmesso nella serata di ieri, mercoledì 22 novembre, prima dal Tg1 e poi dalla trasmissione Chi l’ha visto?.

La ragazza confida alle sue amiche di non voler vedere né sentire più l’ex fidanzato, diventato sempre più possessivo e soffocante.

“Vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo – rivela Giulia alle sue amiche – Mi sento in una situazione in cui vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui. A lui questa cosa non la posso dire perché credo darebbe di matto. Lui mi viene a dire che è super depresso, che ha smesso di mangiare, passa le giornate a guardare il soffitto, pensa solo ad ammazzarsi, vorrebbe morire”.

“Non me le viene a dire per forza come ricatto però suonano molto come ricatto. Allo stesso tempo mi viene a dire che l’unica luce che vede nelle sue giornate sono le uscite con me o i momenti in cui io gli scrivo” continua ancora Giulia.

La 22enne, quindi, sottolinea: “Vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo. Mi sento in colpa, ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo”.

In un drammatico documento audio di @chilhavistorai3 Giulia confessa alle sue amiche le paure per l’atteggiamento di Filippo.#giuliacecchettin #FilippoTuretta pic.twitter.com/rfKxnbF1fR — Tg1 (@Tg1Rai) November 22, 2023

Gli audio, dunque, confermano quello che aveva già rivelato un’amica di Giulia in un’intervista al Corriere della Sera: “Giulia usciva ancora con Filippo perché era piena di sensi di colpa. Lui la teneva avvinghiata così. Le diceva che senza di lei la sua vita non aveva più senso. E Giulia, che era molto buona, si sentiva in colpa. Già la prima volta si erano lasciati a causa della gelosia ossessiva di Filippo”.