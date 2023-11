L’amica di Giulia Cecchettin: “Filippo le aveva promesso che sarebbe cambiato”

“Filippo le aveva promesso che sarebbe cambiato”: a parlare è Giulia Zecchin, 22 anni, amica di Giulia Cecchettin e sua ex compagna di classe al Liceo classico Tito Livio di Padova.

Intervistata dal Corriere della Sera, la giovane racconta il rapporto tra Giulia Cecchettin e quello che è diventato il suo assassino.

“Giulia usciva ancora con Filippo perché era piena di sensi di colpa. Lui la teneva avvinghiata così. Le diceva che senza di lei la sua vita non aveva più senso. E Giulia, che era molto buona, si sentiva in colpa. Già la prima volta si erano lasciati a causa della gelosia ossessiva di Filippo ma lui nei mesi successivi le aveva promesso che sarebbe cambiato. ‘Torniamo insieme sarò diverso’, le aveva detto”.

Giulia Zecchin racconta come sono andate le cose: “Lui le faceva continuamente promesse, cercava di riavvicinarla. Lei dopo averlo lasciato ad agosto lo incontrava perché così pensava di alleviare la sua sofferenza ma la sua gelosia ossessiva tornava sempre. E in modo sempre più intenso”.

“Lui non sopportava che lei uscisse da sola con le amiche dell’università e cercava di impedirglielo in ogni modo” racconta ancora la ragazza. “Giulia immaginava che Filippo non concepisse il fatto che lei si legasse a qualcuno all’università escludendo lui da questo gruppo. Era come se in quelle aule lui si vedesse come un’unica entità con lei”.

La giovane, poi, racconta che Filippo Turetta è sempre stato geloso: “Lo ha lasciato entrambe le volte per questa ragione. Certo non si è manifestata subito in modo pesante. È cresciuta un po’ alla volta. Nei primi mesi della loro relazione questi comportamenti erano velati, poi sono esplosi. Non credo infatti che Giulia abbia mai parlato con sua mamma di questo finché era viva. Poi quando la mamma è morta Giulia ha deciso di gestire questo problema da sola per non dare altre preoccupazioni alla sua famiglia già distrutta dal dolore. Parlando in questi giorni con Elena (la sorella, ndr) abbiamo capito che Giulia non raccontava tutto. Diceva qualcosa a noi, qualcosa ad Elena per non far preoccupare troppo nessuno”.

Giulia Zecchin rivela che sia lei che le sue amiche le avevano consigliato di non vedere più Filippo: “Le dicevamo di non uscirci più. Noi però non eravamo soggiogate dalle sue parole o dai sensi di colpa. Le persone così sanno quali tasti toccare. Filippo puntava sulla bontà di Giulia. Ci marciava. Lui per lei era stato il primo ragazzo e viceversa. Forse Giulia non si era resa conto che quella non è la normalità. Che quello non era amore”.