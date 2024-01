La figlia di Giovanna Pedretti contro Selvaggia Lucarelli

Florina D’Avino, figlia di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di 59 anni trovata morta nella giornata di ieri, domenica 14 gennaio, e finita al centro della cronaca per una presunta recensione falsa pubblicata sui social del suo ristorante, si scaglia contro Selvaggia Lucarelli.

La donna, infatti, ha scritto sui social: “L’accanirsi è pericoloso. Grazie ‘signora’ per aver massacrato in via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima” commentando una stories in cui la giornalista denunciava la pericolosità dei social osservando “la distanza tra l’altare e la polvere è un nanosecondo”.

Poco prima, invece, la figlia della ristoratrice (qui il suo profilo) aveva lanciato un appello, rilanciato sui social da alcuni suoi amici, affinché i giornalisti lasciassero in pace la sua famiglia: “Siamo assediati dai giornalisti. Andate via. Qualcuno li mandi via”.

Gli inquirenti, intanto, continuano le indagini per determinare i motivi che si nascondono dietro la morte della donna. Anche se l’ipotesi del suicidio rimane quella più accreditata, non è ancora chiaro se la vicenda della recensione sia eventualmente legata o meno alla volontà della donna di togliersi la vita.

Sarà l’autopsia, che dovrebbe essere effettuata tra domani e mercoledì, a determinare le cause esatte della morte di Giovanna Pedretti.